В Польше перевернулся автобус с пассажирами

Под польским Краковом перевернулся автобус с пассажирами, в результате аварии пострадали 15 человек.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла днем 19 декабря вблизи поселка Бохня, что восточнее Кракова, на дороге 965. Автобус, который пустили на замену отмененному железнодорожному рейсу, по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся на бок.

В результате аварии пострадали 15 человек. Водителя, травмы которого самые тяжелые, госпитализировали вертолетом-"скорой", остальным пассажирам оказывают первую помощь на месте. Некоторых людей после первого осмотра забирают в больницы для дообследования.

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На месте происшествия задействованы несколько бригад пожарно-спасательной службы, полиция и много медиков.

Участок дороги между Бохней и городком Новый Висьнич полностью перекрыт.

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