У Польщі сталося смертельне лобове зіткнення за участю вантажівки з військовими
Новини — Четвер, 28 листопада 2024, 10:29 —
У Мазовецькому воєводстві Польщі сталася смертельна аварія за участю військової вантажівки, заповненої понад 20 військовими, одна людина у результаті загинула.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.
ДТП сталася на воєводській дорозі № 631 поблизу міста Непорент. У вантажівці їхали понад 20 солдатів, деякі з них були доставлені до лікарні.
31-річний чоловік виявився заблокованим в легковому автомобілі, який лоб в лоб зіткнувся з військовою вантажівкою. Врятувати його життя не вдалося.
Інцидент стався близько 7:00. На місце прибула пожежна бригада.
"Зіткнулися два легкових автомобілі, автобус і військова вантажівка. У вантажівці їхали близько 25 солдатів. Деяких з них доставили в лікарню для обстеження", – повідомив капітан Ян Собков з Окружної пожежної команди у Воломіні.
Аварія сталася під час обгону. Військовослужбовці їхали на стрільби.
Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.
А на початку жовтня французька військова постраждала під час ДТП під польським містом Познань.