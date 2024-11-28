У Польщі сталося смертельне лобове зіткнення за участю вантажівки з військовими

У Мазовецькому воєводстві Польщі сталася смертельна аварія за участю військової вантажівки, заповненої понад 20 військовими, одна людина у результаті загинула.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

ДТП сталася на воєводській дорозі № 631 поблизу міста Непорент. У вантажівці їхали понад 20 солдатів, деякі з них були доставлені до лікарні.

31-річний чоловік виявився заблокованим в легковому автомобілі, який лоб в лоб зіткнувся з військовою вантажівкою. Врятувати його життя не вдалося.

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фото польської пожежної служби з сайту TVN

Інцидент стався близько 7:00. На місце прибула пожежна бригада.

"Зіткнулися два легкових автомобілі, автобус і військова вантажівка. У вантажівці їхали близько 25 солдатів. Деяких з них доставили в лікарню для обстеження", – повідомив капітан Ян Собков з Окружної пожежної команди у Воломіні.

Аварія сталася під час обгону. Військовослужбовці їхали на стрільби.

Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.

А на початку жовтня французька військова постраждала під час ДТП під польським містом Познань.