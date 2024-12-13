США заборонять видачу віз 20 особам, дотичним до демократичного відкату у Грузії

Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували 12 грудня.

Нова заборона на видачу віз стосуватиметься "приблизно 20 осіб", серед яких – міністри, депутати парламенту, представники силових структур та приватні особи. Конкретні прізвища у повідомленні не розкривають.

Держдеп засудив продовження партією влади у Грузії жорсткого придушення протестів проти зміни курсу країни і невиправданого застосування сили проти протестувальників, представників опозиції і ЗМІ.

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"Грузинська мрія" відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке закріплене у конституції", – йдеться у заяві.

У Держдепі додали, що готують додаткові дії, включно із санкціями, щодо осіб, причетних до руйнування демократії у Грузії.

Нагадаємо, після загострення ситуації у Грузії у листопаді першими національні санкції запровадили держави Балтії та Україна, лунають заклики до таких дій на рівні ЄС.

Відомо, що тему Грузії обговорюватимуть 16 грудня на Раді ЄС із закордонних справ, зокрема, піднімуть питання обмежувальних заходів.

Водночас, за даними ЗМІ, санкції проти грузинських посадовців можуть бути символічними.