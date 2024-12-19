Британія покарала посадовців Грузії, відповідальних за розгін протестів

Велика Британія оголосила про санкції проти п'яти грузинських високопосадовців, відповідальних за насильницькі напади на журналістів та мирних протестувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба британського уряду в четвер, 19 грудня.

Під нові санкції Британії потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та його заступник Александр Дарахвелідзе, керівник департаменту поліції Тбілісі Сулхан Тамазашвілі, глава департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі та його заступник Мілері Лагазаурі.

Їм забороняється вʼїзд до Британії, а всі їхні активи в цій країні будуть заморожені, уточнює британське Міністерство закордонних справ.

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"Наші сьогоднішні дії свідчать про те, що Велика Британія підтримує народ Грузії і розгляне всі можливості для притягнення винних до відповідальності", – прокоментував глава МЗС Британії Девід Леммі.

У британському уряді уточнюють, що нові санкційні заходи були скоординовані зі США. Хоча Державний департамент зазвичай не розкриває імен людей, на які накладає візові санкції, ймовірно, пʼятьом згаданим посадовцям також заборонений вʼїзд до Штатів.

Раніше Британія вирішила негайно призупинити всі британські програми підтримки грузинського уряду і обмежити взаємодію з "Грузинською мрією".

Перед цим Лондон заморозив політичний діалог із офіційним Тбілісі.