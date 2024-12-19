США наложили санкции на главу МВД Грузии за разгон протестов

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против двух грузинских чиновников за причастность к репрессиям против представителей СМИ, оппозиции и протестующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Министерство финансов и Государственный департамент США.

Под санкции США попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.

Санкции ввели в соответствии с Актом Магнитского, который предусматривает ограничения за нарушение прав человека.

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"Министерство внутренних дел Грузии ответственное за жестокие и насильственные репрессии против представителей СМИ, оппозиции и протестующих, в частности во время демонстраций в течение 2024 года", – пояснили в Госдепе.

Там также объявили о дополнительных визовых ограничениях для грузинских граждан и членов их семей, в частности сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также местных чиновников.

Ранее Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

Кроме того, Великобритания в четверг также объявила о санкциях против пяти грузинских чиновников, ответственных за насильственные нападения на журналистов и мирных протестующих.