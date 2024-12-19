ЗМІ: Угорщина заблокувала санкції ЄС проти співвласників "Калашникова"

Угорщина в межах 15-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії заблокувала внесення в санкційний список російських олігархів Іскандара Махмудова та Андрея Бокарьова.

Про це стало відомо порталу VSquare, повідомляє "Європейська правда".

Латвія наполегливо намагалася включити Махмудова і Бокарьова до санкційного списку ЄС через їхню активну підтримку повномасштабної війни Росії проти України.

Однак ці зусилля не увінчалися успіхом під час ухвалення як 14-го, так і 15-го раундів санкцій ЄС через, за інформацією VSquare, заперечення Угорщини.

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"Ми не можемо вдаватися в подробиці щодо конкретних випадків, які не були включені до наших списків", – заявила речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Аніта Гіппер у відповідь на прохання про коментар.

Узбецько-російський олігарх Іскандар Махмудов і його поплічник Андрей Бокарьов – мільярдери, які є співвласниками концерну "Калашников" і російського залізничного гіганта "Трансмашхолдинг", який також постачає військову техніку.

Як припускає VSquare, причиною блокування санкцій з боку Угорщини може бути той факт, що "Трансмашхолдинг" мав спільне підприємство в країні, до якого був дотичний угорський міністр оборони Крістоф Салай-Бобровницький.

Ще у 2022 році журналісти зʼясували, що Махмудов і Бокарьов продовжували вести діяльність у країнах Балтії, а їхні компанії навіть вигравали гранти ЄС.

Нагадаємо, угорська сторона публічно говорила, як не допустила накладання санкцій Євросоюзу на патріарха Російської православної церкви Кирила та посла Росії в ООН Василія Нєбєнзі.