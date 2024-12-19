Венгрия в рамках 15-го пакета санкций Европейского Союза против России заблокировала внесение в санкционный список российских олигархов Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.

Об этом стало известно порталу VSquare, сообщает "Европейская правда".

Латвия настойчиво пыталась включить Махмудова и Бокарева в санкционный список ЕС из-за их активной поддержки полномасштабной войны России против Украины.

Однако эти усилия не увенчались успехом при принятии как 14-го, так и 15-го раундов санкций ЕС из-за, по информации VSquare, возражений Венгрии.

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"Мы не можем вдаваться в подробности относительно конкретных случаев, которые не были включены в наши списки", – заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер в ответ на просьбу о комментарии.

Узбекско-российский олигарх Искандар Махмудов и его приспешник Андрей Бокарев – миллиардеры, которые являются совладельцами концерна "Калашников" и российского железнодорожного гиганта "Трансмашхолдинг", который также поставляет военную технику.

Как предполагает VSquare, причиной блокировки санкций со стороны Венгрии может быть тот факт, что "Трансмашхолдинг" имел совместное предприятие в стране, к которому был причастен венгерский министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий.

Еще в 2022 году журналисты выяснили, что Махмудов и Бокарев продолжали вести деятельность в странах Балтии, а их компании даже выигрывали гранты ЕС.

Напомним, венгерская сторона публично говорила, как не допустила наложения санкций Евросоюза на патриарха Русской православной церкви Кирилла и посла России в ООН Василия Небензи.