Сійярто "врятував" патріарха Кирила та посла РФ в ООН від санкцій ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що заблокував включення патріарха РПЦ Кирила та постійного представника Росії при ООН Василія Небензю в санкційний список ЄС.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в понеділок, 16 грудня, пише "Європейська правда з посиланням на Magyar Hang.

Сійярто пояснив, що не заблокував запровадження 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії, тому що він передбачає виняток для Угорщини стосовно експорту продуктів переробки російської нафти.

"Для нас це було важливо, і оскільки нам вдалось вилучити з цього пакета санкцій божевільні ідеї, ми не наклали вето на нього", – додав він.

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До таких "божевільних ідей" глава угорського МЗС відніс накладення санкцій на патріарха РПЦ Кирила, що через опозицію Будапешта блокується з 2022 року.

"Я вважаю, що накладання санкцій на церковних лідерів і посадовців потрібно уникати за всяку ціну, бо якщо ми не зможемо говорити між собою за церковною лінією, буде втрачена остання надія на мир", – вважає Сійярто.

Він також заявив, що ЄС планував накласти санкції на посла Росії в ООН Василія Небензю, й назвав це дивним, оскільки ООН – "це останній прихисток, де ведуться політичні консультації", й санкції "відрізали б ще один остаточний шлях до миру".

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

У межах пакета ЄС наклав санкції на 54 людини та 30 організацій. Ці заходи покликані протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.