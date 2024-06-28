Моравецький відреагував на вирок у справі про вибори поштою під час пандемії

Експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував фінальне рішення суду, яким постановили, що він у 2020 році порушив закон розпорядженням організовувати голосування на президентських виборах поштою через епідемію Covid-19.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Моравецький заявив, що рішення Вищого адміністративного суду, яким встановили, що прем'єр тоді порушив закон, "цілковито відірване від обставин того часу і загрози, яка існувала".

"Також очевидно, що якби наш уряд тоді не вжив заходів, сьогодні міг би бути інший вирок – за скаргою на бездіяльність та створення загрози для здоров’я громадян", – прокоментував Матеуш Моравецький.

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Він зазначив, що ухвалював рішення про голосування поштою на основі спеціального "ковідного закону" і це відбувалося у ситуації нагальної необхідності.

"Попри оголошення стану епідемії навесні 2020 року органи влади, включно з прем’єр-міністром, за положеннями конституції були зоов’язані організувати проведення президентських виборів у належний час", – наполягає Моравецький.

"Сьогоднішнє рішення підриває довіру до держави, яка намагається діяти у найскладніші моменти сучасної історії. Задля блага Республіки, рішення мають ухвалюватися, навіть якщо вони закінчуються такими несправедливими й політизованими рішеннями, як сьогоднішнє", – заявив експрем’єр.

Нагадаємо, у травні 2024 року Моравецького викликали з цього приводу на засідання слідчої комісії Сейму щодо виборів поштою, де він наполягав, що його рішення проводити поштове голосування у тих обставинах було найбезпечнішим.

Віцеголова комісії після того заявив, що у Сеймі готують подання до прокуратури про можливе скоєння злочину експрем’єром Матеушем Моравецьким.

Загалом у Сеймі нового скликання створили три слідчі комісії: щодо поштового голосування на президентських виборах 2020 року під час пандемії, щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus за правління попередньої влади, та щодо "візового скандалу".