Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на решение Венгрии предоставить убежище польскому депутату от бывшей партии власти Марчину Романовскому, который находится под следствием.

Об этом Сикорский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам польского министра, решение венгерского правительства предоставить Романовскому политическое убежище Варшава считает "актом, враждебным к Республике Польша и принципам Европейского Союза".

"О наших решениях мы объявим завтра", – добавил он.

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Decyzję rządu Viktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego podejrzanemu o przestępstwa kryminalne, poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania M. Romanowskiemu uznajemy za akt nieprzyjazny wobec Rzeczpospolitej Polskiej i zasad Unii Europejskiej. Jutro ogłosimy nasze… – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2024

Ранее в четверг адвокат Романовского заявил, что правительство Венгрии предоставило ему убежище, потому что польский депутат якобы "не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Польше из-за политической ангажированности некоторых судей, которые открыто поддерживают нынешнего министра юстиции".

Напомним, Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции Польши.

Расследование продолжается, в частности, о превышении полномочий и невыполнении обязанностей бывшими должностными лицами польского Минюста, в обязанности которых входило управление, распределение и выплаты средств из Фонда.

Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения; по информации польских СМИ, он мог выехать за границу и скрывается в Испании.

Он оказался среди должностных лиц предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы об их работе при правлении "ПиС". Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также организация голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

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