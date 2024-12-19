Польша: Решение Венгрии дать убежище депутату под следствием – враждебный акт
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на решение Венгрии предоставить убежище польскому депутату от бывшей партии власти Марчину Романовскому, который находится под следствием.
Об этом Сикорский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
По словам польского министра, решение венгерского правительства предоставить Романовскому политическое убежище Варшава считает "актом, враждебным к Республике Польша и принципам Европейского Союза".
"О наших решениях мы объявим завтра", – добавил он.
Decyzję rządu Viktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego podejrzanemu o przestępstwa kryminalne, poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania M. Romanowskiemu uznajemy za akt nieprzyjazny wobec Rzeczpospolitej Polskiej i zasad Unii Europejskiej. Jutro ogłosimy nasze…– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2024
Ранее в четверг адвокат Романовского заявил, что правительство Венгрии предоставило ему убежище, потому что польский депутат якобы "не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Польше из-за политической ангажированности некоторых судей, которые открыто поддерживают нынешнего министра юстиции".
Напомним, Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции Польши.
Расследование продолжается, в частности, о превышении полномочий и невыполнении обязанностей бывшими должностными лицами польского Минюста, в обязанности которых входило управление, распределение и выплаты средств из Фонда.
Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения; по информации польских СМИ, он мог выехать за границу и скрывается в Испании.
Он оказался среди должностных лиц предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы об их работе при правлении "ПиС". Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также организация голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.
Читайте также о том, как новая власть Польши хочет наказать предшественников.