ЗМІ: Під санкції країн Балтії потрапив глава МВС Грузії

Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі потрапив під санкції Латвії, Литви та Естонії, які були анонсовані як відповідь на насильство щодо мирних протестувальників в країні.

Про це стало відомо телеканалу Pirveli, повідомляє "Європейська правда".

Поінформоване джерело телеканалу розповіло, що під санкції трьох балтійських країн потрапили всі відповідальні за розгін акцій протесту, зокрема і міністр Гомелаурі.

За інформацією телеканалу, обмежувальні заходи передбачають, зокрема заборону на в'їзд на територію Латвії, Литви та Естонії.

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Напередодні стало відомо, що три країни Балтії домовилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував протести в Грузії, які спалахнули у відповідь на наміри влади призупинити переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".