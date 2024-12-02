СМИ: Под санкции стран Балтии попал глава МВД Грузии

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури попал под санкции Латвии, Литвы и Эстонии, которые были анонсированы как ответ на насилие в отношении мирных протестующих в стране.

Об этом стало известно телеканалу Pirveli, сообщает "Европейская правда".

Информированный источник телеканала рассказал, что под санкции трех балтийских стран попали все ответственные за разгон акций протеста, в том числе и министр Гомелаури.

По информации телеканала, ограничительные меры предусматривают, в частности запрет на въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

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Накануне стало известно, что три страны Балтии договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии, которые вспыхнули в ответ на намерения властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что они отказываются вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".