Три країни Балтії введуть санкції проти організаторів розгону протестів у Грузії

Три країни Балтії домовилися ввести національні санкції проти тих, хто придушував протести в Грузії, які розгорілися на тлі рішення "Грузинської мрії" щодо призупинення процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що серед країн, які підтримують рішення щодо введення санкцій проти тих, хто придушував протести у Грузії – Литва, Латвія та Естонія.

"Три країни Балтії спільно домовилися про введення національних санкцій проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах", – написав він.

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Нещодавно Тсахкна заявив, що озвучене партією влади Грузії рішення відкласти процес євроінтеграції країни засвідчило, що метою партії є встановлення контролю над країною, залякування народу, а також рух Грузії у сферу впливу Росії.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".