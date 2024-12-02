Глава МЗС Німеччини розкритикувала Китай за підтримку РФ у війні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка напередодні вирушила з візитом до Пекіна, розкритикувала Китай за надання підтримки Росії у розв’язаній нею війні проти України.

Її заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Бербок, Китай постачає Росії військове обладнання для війни проти України, а також загрожує миру в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Замість того, щоб узяти на себе відповідальність за мир і безпеку в усьому світі як постійний член Ради безпеки ООН, Китай своєю економічною і військовою допомогою Росії протистоїть нашим основним європейським інтересам", – підкреслила очільниця німецького МЗС.

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В ході своєї поїздки до Пекіна Бербок має намір порушити питання війни РФ проти України.

"Жорстока загарбницька війна Путіна проти України є прямою загрозою для нашого миру. Я також буду говорити в Пекіні про те, що ми не можемо просто ігнорувати це в наших відносинах з Китаєм", – наголосила міністерка.

Вона додала, що війна в Україні показує, "як безпека в Європі нерозривно пов'язана з безпекою в Азії".

"Якщо Північна Корея посилає солдатів і зброю проти України, а Росія підтримує ядерну програму Пхеньяна, то це ставить під загрозу мир як тут, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні", – резюмувала Бербок.

Востаннє Анналена Бербок була в Китаї в середині квітня 2023 року, а восени того ж року назвала китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

Нагадаємо, у ЄС наразі обговорюють перші можливі санкції проти компаній, що базуються в Китаї і беруть участь у виробництві безпілотників для війни в Україні.