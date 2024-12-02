Глава МИД Германии раскритиковала Китай за поддержку РФ в войне

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая накануне отправилась с визитом в Пекин, раскритиковала Китай за оказание поддержки России в развязанной ею войне против Украины.

Ее заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Бербок, Китай поставляет России военное оборудование для войны против Украины, а также угрожает миру в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

"Вместо того чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире как постоянный член Совета безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России противостоит нашим основным европейским интересам", – подчеркнула глава немецкого МИД.

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В ходе своей поездки в Пекин Бербок намерена поднять вопрос войны РФ против Украины.

"Жестокая захватническая война Путина против Украины является прямой угрозой для нашего мира. Я также буду говорить в Пекине о том, что мы не можем просто игнорировать это в наших отношениях с Китаем", – подчеркнула министр.

Она добавила, что война в Украине показывает, "как безопасность в Европе неразрывно связана с безопасностью в Азии".

"Если Северная Корея посылает солдат и оружие против Украины, а Россия поддерживает ядерную программу Пхеньяна, то это ставит под угрозу мир как здесь, так и в Индо-Тихоокеанском регионе", – резюмировала Бербок.

Последний раз Анналена Бербок была в Китае в середине апреля 2023 года, а осенью того же года назвала китайского лидера Си Цзиньпина диктатором.

Напомним, в ЕС сейчас обсуждают первые возможные санкции против компаний, базирующихся в Китае и участвующих в производстве беспилотников для войны в Украине.