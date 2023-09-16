Глава МЗС Німеччини назвала лідера Китаю диктатором

У п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором, наголосивши на підтримці України з боку німецького уряду.

Про це Бербок сказала в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявила вона, відповідаючи на запитання про те, як уряд у Берліні бачить завершення війни РФ проти України.

"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? Тому Україна повинна виграти цю війну", – сказала Бербок.

Як зазначає Politico, коментарі Бербок з'явилися на тлі нещодавньої торгової напруженості між Пекіном і Брюсселем після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на цьому тижні заявила, що виконавча влада ЄС розпочне розслідування щодо китайських субсидій на електромобілі.

Незважаючи на амбівалентний підхід Німеччини до Китаю, Партія зелених, яку очолює Бербок, схиляється до більш рішучого підходу до Пекіна.

Президент США Джо Байден також назвав Сі диктатором минулого літа, коли говорив про китайську повітряну кулю-шпигуна, яку США збили на початку цього року.

Нагадаємо, в уряді Німеччини думають над забороною на використання китайських компонентів у найважливіших елементах мобільних мереж.

Окрім того, у Єврокомісії закликають країни-члени швидше обмежити використання обладнання для мереж 5G від китайських компаній Huawei та ZTE і хочуть припинити співпрацю з операторами, які використовують їхнє обладнання.