Прем'єр Грузії похвалив МВС за новий розгін протестів

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після чергового силового розгону акції протесту в Тбілісі подякував голові МВС і правоохоронцям "за добре виконану роботу".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кобахідзе наводить Sova.

Грузинський прем’єр розповів, що під час розгону протестувальників МВС "керувало процесами на вищому рівні, ніж американські та європейські стандарти".

"Дякую пану Вахтангу Гомелаурі (глава МВС Грузії. – Ред.) та кожному поліцейському. Їхня роль в управлінні цими процесами була особлива і дуже важлива. Дякую кожному поліцейському за терпіння. Ми знаємо багато фактів того, що доводилося терпіти поліцейським у ці дні. Це були жахливі образи, страшні фізичні напади", – зазначив він.

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Кобахідзе також стверджує, що нинішні протести були частиною якогось "скоординованого і заздалегідь написаного плану", до реалізації якого "залучили іноземне фінансування".

Розгони протестів у Тбілісі супроводжуються особливою жорстокістю з боку силовиків, у потерпілих виявляють серйозні травми і переломи.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

У МВС Грузії відзвітували про сотні затриманих впродовж днів, коли тривали протести.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".