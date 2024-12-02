МВС Грузії заявило про 224 затриманих протестувальників

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що впродовж останніх днів протестів проти заморозки євроінтеграції у країні затримали 224 людини "за дрібне хуліганство, опір і непокору поліції".

Про це пише "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".

У відомстві заявили, що за останні дні на акціях затримали 224 людини за дрібне хуліганство, опір і непокору поліції.

Як передає мовник, МВС повідомляє про затримання двох учасників протестів у Тбілісі за кримінальними звинуваченнями. У понеділок, 2 грудня, було затримано двох людей 2007 та 2003 років народження.

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Зазначається, що висунуте проти них обвинувачення карається позбавленням волі на строк до семи років.

МВС заявляє, що на акціях було затримано трьох людей, які порушили, як стверджують у відомстві, Кримінальний кодекс Грузії. Їх звинувачують у "нападі на співробітників поліції під час виконання службових обов'язків і заподіянні шкоди майну шляхом підпалу".

"Внаслідок протиправних і насильницьких дій учасників мітингу минулої ночі постраждав 21 співробітник МВС. У деяких постраждалих серйозні травми голови, обличчя і тіла. Загалом під час останніх акцій було завдано шкоди здоров'ю 113 співробітникам МВС, четверо з них досі перебувають у медичних установах", – цитує заяву відомства мовник.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

У ніч проти 2 грудня затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".