МВС Грузії заявило про 224 затриманих протестувальників
Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що впродовж останніх днів протестів проти заморозки євроінтеграції у країні затримали 224 людини "за дрібне хуліганство, опір і непокору поліції".
Про це пише "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".
У відомстві заявили, що за останні дні на акціях затримали 224 людини за дрібне хуліганство, опір і непокору поліції.
Як передає мовник, МВС повідомляє про затримання двох учасників протестів у Тбілісі за кримінальними звинуваченнями. У понеділок, 2 грудня, було затримано двох людей 2007 та 2003 років народження.
Зазначається, що висунуте проти них обвинувачення карається позбавленням волі на строк до семи років.
МВС заявляє, що на акціях було затримано трьох людей, які порушили, як стверджують у відомстві, Кримінальний кодекс Грузії. Їх звинувачують у "нападі на співробітників поліції під час виконання службових обов'язків і заподіянні шкоди майну шляхом підпалу".
"Внаслідок протиправних і насильницьких дій учасників мітингу минулої ночі постраждав 21 співробітник МВС. У деяких постраждалих серйозні травми голови, обличчя і тіла. Загалом під час останніх акцій було завдано шкоди здоров'ю 113 співробітникам МВС, четверо з них досі перебувають у медичних установах", – цитує заяву відомства мовник.
Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.
У ніч проти 2 грудня затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".