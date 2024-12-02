Премьер Грузии похвалил МВД за новый разгон протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после очередного силового разгона акции протеста в Тбилиси поблагодарил главу МВД и правоохранителей "за хорошо выполненную работу".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кобахидзе приводит Sova.

Грузинский премьер рассказал, что во время разгона протестующих МВД "руководило процессами на более высоком уровне, чем американские и европейские стандарты".

"Спасибо господину Вахтангу Гомелаури (глава МВД Грузии. – Ред.) и каждому полицейскому. Их роль в управлении этими процессами была особенная и очень важная. Спасибо каждому полицейскому за терпение. Мы знаем много фактов того, что приходилось терпеть полицейским в эти дни. Это были ужасные оскорбления, страшные физические нападения", – отметил он.

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Кобахидзе также утверждает, что нынешние протесты были частью некоего "скоординированного и заранее написанного плана", к реализации которого "привлекли иностранное финансирование".

Разгоны протестов в Тбилиси сопровождаются особой жестокостью со стороны силовиков, у пострадавших обнаруживают серьезные травмы и переломы.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против правящей партии "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

В МВД Грузии отчитались о сотнях задержанных в течение дней, когда продолжались протесты.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".