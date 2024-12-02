В Естонії стартували двотижневі навчання НАТО

У понеділок, 2 грудня, в Естонії розпочались двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка"), в яких візьмуть участь підрозділи країн НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Сили оборони Естонії.

На додачу до підрозділів естонських Сил оборони в навчаннях візьмуть участь підрозділи з Франції, Великої Британії, США і Латвії.

"Ми перевіримо синергію і співпрацю між різними країнами, родами військ і підрозділами", – сказав полковник Янно Мерк, начальник штабу естонської дивізії.

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Основні заходи навчань, які триватимуть з 2 до 15 грудня, відбудуться переважно на півночі та північному сході Естонії для сухопутних і повітряних сил, а маневри військово-морських сил Естонії та Франції відбуватимуться на березі Фінської затоки.

Перший тиждень навчань Pikne буде присвячений розгортанню підрозділів і відпрацюванню бойових дій, а на другий тиждень заплановані навчання з бойовою стрільбою союзних підрозділів на полігоні Сіргала.

Загалом у навчаннях візьмуть участь близько двох тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзниць.

В естонських Силах оборони попередили, що в рамках навчань у регіоні Північної та Північно-Східної Естонії буде проводитися активна повітряна діяльність, зокрема польоти на малих висотах.

Нагадаємо, на початку листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.

Після цього стало відомо, що Сполучені Штати, Південна Корея та Японія розпочали другі масштабні тристоронні навчання "Лезо свободи" із залученням підрозділів сухопутних військ, Військово-морських сил, Військово-повітряних сил та кібервійськ.