В Эстонии стартовали двухнедельные учения НАТО
В понедельник, 2 декабря, в Эстонии начались двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния"), в которых примут участие подразделения стран НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Силы обороны Эстонии.
В дополнение к подразделениям эстонских Сил обороны в учениях примут участие подразделения из Франции, Великобритании, США и Латвии.
"Мы проверим синергию и сотрудничество между различными странами, родами войск и подразделениями", – сказал полковник Янно Мерк, начальник штаба эстонской дивизии.
Основные мероприятия учений, которые продлятся со 2 по 15 декабря, пройдут преимущественно на севере и северо-востоке Эстонии для сухопутных и воздушных сил, а маневры военно-морских сил Эстонии и Франции будут проходить на берегу Финского залива.
Первая неделя учений Pikne будет посвящена развертыванию подразделений и отработке боевых действий, а на вторую неделю запланированы учения с боевой стрельбой союзных подразделений на полигоне Сиргала.
Всего в учениях примут участие около двух тысяч военнослужащих из Эстонии и стран-союзниц.
В эстонских Силах обороны предупредили, что в рамках учений в регионе Северной и Северо-Восточной Эстонии будет проводиться активная воздушная деятельность, в частности полеты на малых высотах.
Напомним, в начале ноября военные США и Южной Кореи провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.
После этого стало известно, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония начали вторые масштабные трехсторонние учения "Лезвие свободы" с привлечением подразделений сухопутных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и кибервойск.