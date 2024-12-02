ЗМІ: В ЄС натякають на санкції проти членів партії влади Грузії

Євросоюз може розглянути можливість запровадження санкцій проти членів керівної партії Грузії "Грузинська мрія", які відповідальні за накази щодо придушення протестів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

Співрозмовники видання коментували допис нової високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас в X (Twitter) щодо останніх подій у Грузії.

У ньому вона наголошувала, що насильство проти протестувальників і віддалення Грузії від Брюсселя призведуть до "прямих наслідків з боку ЄС".

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Як зазначив один з європейських дипломатів, це може бути інтерпретовано як санкції проти членів "Грузинської мрії", які віддають накази про придушення протестів.

Якщо це так, то наступна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 16 грудня "буде вдалим часом" для такого кроку, додав співрозмовник видання.

Водночас інший дипломат зазначив, що санкції можуть бути запропоновані в будь-який час, зокрема вже на цьому тижні – і затверджені пізніше.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

У МВС Грузії відзвітували про сотні затриманих впродовж днів, коли тривали протести, а грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе висловив задоволення роботою силовиків.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".