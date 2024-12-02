СМИ: В ЕС намекают на санкции против членов партии власти Грузии

Евросоюз может рассмотреть возможность введения санкций против членов правящей партии Грузии "Грузинская мечта", которые ответственны за приказы по подавлению протестов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

Собеседники издания комментировали сообщение новой высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в X (Twitter) о последних событиях в Грузии.

В нем она отмечала, что насилие против протестующих и отдаление Грузии от Брюсселя приведут к "прямым последствиям со стороны ЕС".

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Как отметил один из европейских дипломатов, это может быть интерпретировано как санкции против членов "Грузинской мечты", которые отдают приказы о подавлении протестов.

Если это так, то следующая встреча министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 декабря "будет удачным временем" для такого шага, добавил собеседник издания.

В то же время другой дипломат отметил, что санкции могут быть предложены в любое время, в частности уже на этой неделе – и утверждены позже.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года.

В МВД Грузии отчитались о сотнях задержанных в течение дней, когда продолжались протесты, а грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил удовлетворение работой силовиков.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".