У Берліні в початковій школі від сльозогінного газу постраждали 44 дитини

Невідомий розпилив сльозогінний газ у початковій школі Берліна, в результаті постраждали десятки дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Пожежна служба була викликана до школи у Вайсензеє і зареєструвала там 44 постраждалих дітей, повідомив речник поліції.

Одна дитина отримала серйозні травми очей і дихальних шляхів, у інших незначні травми. Загалом 22 постраждалих доставили до лікарень, інших дітей передали батькам.

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За словами поліції, поки що незрозуміло, чи був зловмисник дорослим, чи дитиною.

Пожежна служба підозрює, що газ був розпилений у шкільному класі і потрапив у коридор через відчинені двері.

У той момент коридором пробігало багато учнів, що призвело до великої кількості постраждалих.

Незважаючи на виміри, не вдалося визначити, який саме газ дратівливої дії був використаний, сказав представник пожежної служби.

На початку осені група фінських школярів під час екскурсії без дозволу перетнула російський кордон, після чого Прикордонна служба Фінляндії почала розслідування.

А поліція Гамбурга розпочала масштабну операцію в школі району Ейдельштедт після суперечки між учнями, один із яких нібито мав зброю, яка виявилась іграшковим пістолетом.