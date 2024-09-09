У Гамбурзі відбулась спецоперація поліції через школяра з іграшковим пістолетом

Поліція Гамбурга розпочала масштабну операцію в школі району Ейдельштедт у другій половині дня у понеділок, 9 вересня, після суперечки між учнями, один із яких нібито мав зброю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NDR.

За даними поліції, спочатку кілька учнів школи Гамбурга вранці посперечалися в сусідній школі. Один із них зник, а через деякий час його знову побачили з нібито пістолетом за поясом.

Оскільки зброя мала вигляд справжньої, на виклик прибув великий контингент поліції та спецпризначенців. Вони обшукали школу, в якій скасували заняття, але не знайшли нічого підозрілого. Паралельно поруч розгорнули пункт підтримки батьків учнів.

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Зрештою, 16-річного підлітка пізніше затримали в гамбурзькому районі Луруп. Однак у нього виявилася не справжня зброя, а іграшковий пістолет.

Паралельно в кількох школах Гамбурга скасували заняття після того, як п'ять із них отримали електронні листи з погрозами. Однак, перевіривши будівлі, поліція не змогла знайти жодних доказів конкретної загрози.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялось про стрілянину в одній зі шкіл Стокгольма.

А у квітні цього року сталась стрілянина у школі у Фінляндії, в результаті чого загинула одна дитина та ще двоє зазнали поранень.