У Фінляндії школярі відбились від екскурсії та перетнули кордон із Росією

Група фінських школярів під час екскурсії без дозволу перетнула російський кордон, після чого Прикордонна служба Фінляндії почала розслідування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Учні, як вважається, були на екскурсії в районі Кангаскоскі біля річки Хіітоланйокі, розташованому поблизу східного кордону Фінляндії.

Під час екскурсії десять школярів зайшли в прикордонну зону, з них п’ятеро, як вважається, перетнули кордон Фінляндії з Росією.

Реклама:

Офіцери фінської прикордонної служби помітили несанкціонованих мандрівників у прикордонній зоні Сімпеле і затримали їх.

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії розпочала попереднє розслідування подій і контактує з опікунами дітей. Іншої інформації про випадок вона не надала.

Як зазначає Yle, незаконний перетин державного кордону є кримінальним правопорушенням, але у Фінляндії вік кримінальної відповідальності настає з 15 років.

Фінляндія з кінця минулого року закрила пункти пропуску на кордоні з Росією через штучний міграційний тиск, а також дозволила прикордонникам блокувати шукачів притулку з цієї країни.

Тим часом у Норвегії готують зміни до законодавства для покарання батьків, котрі відправляють своїх неповнолітніх дітей в ультраконсервативні релігійні школи за кордон.