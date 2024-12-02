В Берлине в начальной школе от слезоточивого газа пострадали 44 ребенка

Неизвестный распылил слезоточивый газ в начальной школе Берлина, в результате пострадали десятки детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Пожарная служба была вызвана в школу в Вайсензеє и зарегистрировала там 44 пострадавших детей, сообщил представитель полиции.

Один ребенок получил серьезные травмы глаз и дыхательных путей, у других незначительные травмы. Всего 22 пострадавших доставили в больницы, остальных детей передали родителям.

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По словам полиции, пока непонятно, был ли злоумышленник взрослым или ребенком.

Пожарная служба подозревает, что газ был распылен в школьном классе и попал в коридор через открытую дверь.

В тот момент по коридору пробегало много учеников, что привело к большому количеству пострадавших.

Несмотря на измерения, не удалось определить, какой именно газ раздражающего действия был использован, сказал представитель пожарной службы.

В начале осени группа финских школьников во время экскурсии без разрешения пересекла российскую границу, после чего Пограничная служба Финляндии начала расследование.

А полиция Гамбурга начала масштабную операцию в школе района Эйдельштедт после спора между учениками, один из которых якобы имел оружие, которое оказалось игрушечным пистолетом.