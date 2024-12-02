Біля повітряного простору Латвії ідентифікували російські бойові літаки

Під час останніх патрульних вильотів місії НАТО біля повітряного простору Латвії помітили та ідентифікували російські військові літаки.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Збройних сил Латвії.

Російські військові літаки ідентифікували під час двох патрульних вильотів місії повітряного патрулювання НАТО протягом минулого тижня.

No 25. novembra līdz 1. decembrim notika divi NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas lidojumi, kuros Latvijas gaisa telpas tuvumā tika atpazīti Krievijas militārie gaisa kuģi.



📷 seržants Ēriks Kukutis (@AizsardzibasMin ) pic.twitter.com/7qfLLGtsMG Реклама: December 2, 2024

У Збройних силах зазначили, що ідентифікація таких літаків проводиться регулярно, оскільки часто вони наближаються до повітряного простору країн НАТО, не контактуючи з диспетчерами і не повідомляючи про план польоту.

У пресслужбі зазначили, що Латвія і союзники продовжують зберігати високий рівень готовності для захисту свого повітряного простору і реагування на потенційні небезпечні ситуації.

В один із тижнів серпня 2024 року винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.

Литовські прикордонники цього року часто перехоплюють метеокулі з Білорусі.