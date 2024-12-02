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Біля повітряного простору Латвії ідентифікували російські бойові літаки

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Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 17:05 — Марія Ємець

Під час останніх патрульних вильотів місії НАТО біля повітряного простору Латвії помітили та ідентифікували російські військові літаки.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Збройних сил Латвії.

Російські військові літаки ідентифікували під час двох патрульних вильотів місії повітряного патрулювання НАТО протягом минулого тижня.  

У Збройних силах зазначили, що ідентифікація таких літаків проводиться регулярно, оскільки часто вони наближаються до повітряного простору країн НАТО, не контактуючи з диспетчерами і не повідомляючи про план польоту. 

У пресслужбі зазначили, що Латвія і союзники продовжують зберігати високий рівень готовності для захисту свого повітряного простору і реагування на потенційні небезпечні ситуації. 

В один із тижнів серпня 2024 року винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.

Литовські прикордонники цього року часто перехоплюють метеокулі з Білорусі. 

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