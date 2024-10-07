Прикордонники Литви назвали кількість перехоплених метеокуль з Білорусі

У Службі охорони держкордону Литви розповіли, що з понад 600 зафіксованих цього року метеозондів, прикордонники перехопили понад 70.

Про це заявив представник прикордонної служби Гедрюс Мішутіс, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, усі зафіксовані метеокулі залетіли на територію Литви з Білорусі.

"Цього року зареєстровано понад 600 метеозондів, що злітають там. Понад 70 із них було перехоплено", – сказав Мішутіс.

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Лише у вересні прикордонники зафіксували 250 метеозондів порівняно з трьома такими випадками торік і жодним у 2022 році.

Представник прикордонної служби уточнив, що перехоплення означає, що метеозонд не був збитий, а що прикордонники підібрали кулю раніше за всіх.

За словами Мішутіса, наявні у прикордонників засоби не призначені для фіксації всіх процесів, що відбуваються в повітряному просторі. Він додав, що за повітряний простір відповідають ВПС.

"Військово-повітряні сили негайно інформуються на 100% про кожен спостережуваний випадок", – сказав він.

Глава МВС Литви Агне Білотайте нещодавно заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як подібна куля впала на територію Вільнюського аеропорту.

Своєю чергою міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас розповів, що для боротьби з метеокулями, що залітають з Білорусі, використовуватимуть FPV-дрони.