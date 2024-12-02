Возле воздушного пространства Латвии идентифицировали боевые самолеты РФ

Во время последних патрульных вылетов миссии НАТО возле воздушного пространства Латвии заметили и идентифицировали российские военные самолеты.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе Вооруженных сил Латвии.

Российские военные самолеты идентифицировали во время двух патрульных вылетов миссии воздушного патрулирования НАТО в течение прошлой недели.

No 25. novembra līdz 1. decembrim notika divi NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas lidojumi, kuros Latvijas gaisa telpas tuvumā tika atpazīti Krievijas militārie gaisa kuģi.



📷 seržants Ēriks Kukutis (@AizsardzibasMin ) pic.twitter.com/7qfLLGtsMG Реклама: December 2, 2024

В Вооруженных силах отметили, что идентификация таких самолетов проводится регулярно, поскольку часто они приближаются к воздушному пространству стран НАТО, не контактируя с диспетчерами и не сообщая о плане полета.

В пресс-службе отметили, что Латвия и союзники продолжают сохранять высокий уровень готовности для защиты своего воздушного пространства и реагирования на потенциальные опасные ситуации.

В одну из недель августа 2024 года истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

Литовские пограничники в этом году часто перехватывают метеошары из Беларуси.