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Возле воздушного пространства Латвии идентифицировали боевые самолеты РФ

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Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 17:05 — Мария Емец

Во время последних патрульных вылетов миссии НАТО возле воздушного пространства Латвии заметили и идентифицировали российские военные самолеты.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе Вооруженных сил Латвии.

Российские военные самолеты идентифицировали во время двух патрульных вылетов миссии воздушного патрулирования НАТО в течение прошлой недели.  

В Вооруженных силах отметили, что идентификация таких самолетов проводится регулярно, поскольку часто они приближаются к воздушному пространству стран НАТО, не контактируя с диспетчерами и не сообщая о плане полета.

В пресс-службе отметили, что Латвия и союзники продолжают сохранять высокий уровень готовности для защиты своего воздушного пространства и реагирования на потенциальные опасные ситуации.

В одну из недель августа 2024 года истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

Литовские пограничники в этом году часто перехватывают метеошары из Беларуси.

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