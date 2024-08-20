Винищувачі НАТО тричі за тиждень перехоплювали російські літаки в небі над Балтією

За минулий тиждень винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Литви.

Зокрема, за даними відомства, 13 серпня винищувачі повітряної поліції НАТО здійснили політ для виявлення літака Іл-20, який виконував політ без плану, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора і без радіозв'язку з регіональним центром управління польотами.

Крім того, 14 серпня винищувачі повітряної поліції НАТО піднялися в повітря на перехоплення двох літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.

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Вони також виконували польоти без планів польотів, без увімкнених радіолокаційних транспондерів та без радіозв'язку з РСЦУП.

16 серпня винищувачі НАТО перехопили російський літак Іл-20, який також порушував правила польотів.

Нагадаємо, на початку серпня військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

Після цього ВПС Швеції та Німеччини знову піднімались на перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.