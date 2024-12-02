У Фінляндії зняли з виборів кандидата за відмову засудити агресію РФ

Соціал-демократична партія Фінляндії виключила зі своїх списків кандидата в депутати муніципалітету Лаппеенранта Івана Девяткіна через його відмову прямо засудити російське вторгнення в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як пояснили в політсилі, Девяткіна ще 15 листопада повідомили про необхідність мати чітку позицію стосовно повномасштабного нападу Росії на Україну.

Натомість в інтервʼю Iltasanomat, опублікованому минулого тижня, політик назвав закриття фінського кордону з Росією порушенням прав людини, а Фінляндію – 51-м штатом США.

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Як зазначає Yle, Іван Девяткін народився в Росії, а до Лаппеенранти переїхав у 2012 році для навчання. Він також є співзасновником організації фінських росіян, яка виступає за відкриття російсько-фінського кордону.

Після зняття з виборів Девяткін заявив, що засмучений цим рішенням і начебто його розуміє, але хотів би обговорити ситуацію "і зрозуміти, що я зробив не так і які цінності порушив".

Минулого тижня повідомлялось, що очільник комітету із закордонних справ фінського парламенту Кіммо Кіл’юнен вирішив піти з посади невдовзі після того, як стало відомо про його висловлювання на користь відкриття сухопутного кордону Фінляндії з Росією.

Нагадаємо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").