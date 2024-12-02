В Финляндии сняли с выборов кандидата за отказ осудить агрессию РФ

Социал-демократическая партия Финляндии исключила из своих списков кандидата в депутаты муниципалитета Лаппеенранта Ивана Девяткина из-за отказа прямо осудить российское вторжение в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как пояснили в политсиле, Девяткину еще 15 ноября сообщили о необходимости иметь четкую позицию относительно полномасштабного нападения России на Украину.

Но в интервью Iltasanomat, опубликованном на прошлой неделе, политик назвал закрытие финской границы с Россией нарушением прав человека, а Финляндию – 51-м штатом США.

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Как отмечает Yle, Иван Девяткин родился в России, а в Лаппеенранту переехал в 2012 году для обучения. Он также является соучредителем организации финских русских, которая выступает за открытие российско-финской границы.

После снятия с выборов Девяткин заявил, что расстроен этим решением и вроде бы его понимает, но хотел бы обсудить ситуацию "и понять, что я сделал не так и какие ценности нарушил".

На прошлой неделе сообщалось, что глава комитета по иностранным делам финского парламента Киммо Кильюнен решил уйти с должности вскоре после того, как стало известно о его высказываниях в пользу открытия сухопутной границы Финляндии с Россией.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, начавшему развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").