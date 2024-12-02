У Румунії ЦВК подала до КС частково перераховані голоси першого туру

Центральна виборча комісія у Румунії подала до Конституційного суду часткові дані з перерахунку голосів першого туру президентських виборів, що проводиться за розпорядженням КС.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія подала до Конституційного суду проміжні дані перерахунку голосів, проте поки без даних по 600 тисячах голосів діаспори – деякі з них через відстані до цих закордонних дільниць надійдуть у вівторок-середу, а ще частина – навіть пізніше.

Перерахунок голосів з дільниць на території Румунії завершено, за ними на другому місці опинився лідер соціал-демократів Марчел Чолаку.

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За оголошеними раніше результатами, нагадаємо, Чолаку не пройшов у другий тур – на другій сходинці опинилась проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, яка має велику підтримку серед діаспори.

Ввечері 2 грудня КС збирається на засідання щодо результатів першого туру, де повинен буде розглянути рішення про затвердження або скасування результатів першого туру, та розгляне вимогу одного з кандидатів щодо анулювання результатів першого туру.

Нагадаємо, минулого тижня КС наказав ЦВК перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів. Рішення було прийнято наприкінці двогодинного засідання за скаргою кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив ЦВК у фальсифікаціях щодо голосів за Елену Ласконі.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".