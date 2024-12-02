В Румынии ЦИК подала в КС частично пересчитанные голоса первого тура

Центральная избирательная комиссия в Румынии подала в Конституционный суд частичные данные по пересчету голосов первого тура президентских выборов, который проводится по распоряжению КС.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Центральная избирательная комиссия подала в Конституционный суд промежуточные данные пересчета голосов, однако пока без данных по 600 тысячам голосов диаспоры – некоторые из них из-за расстояния до этих зарубежных участков поступят во вторник-среду, а еще часть – даже позже.

Пересчет голосов с участков на территории Румынии завершен, по ним на втором месте оказался лидер социал-демократов Марчел Чолаку.

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По объявленным ранее результатам, напомним, Чолаку не прошел во второй тур – на второй строчке оказалась проевропейская кандидатка Елена Ласкони, которая имеет большую поддержку среди диаспоры.

Вечером 2 декабря КС собирается на заседание по результатам первого тура, где должен будет рассмотреть решение об утверждении или отмене результатов первого тура, и рассмотрит требование одного из кандидатов об аннулировании результатов первого тура.

Напомним, на прошлой неделе КС приказал ЦИК пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов. Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвинил ЦИК в фальсификациях относительно голосов за Елену Ласкони.

Подробно о скандале вокруг первого тура выборов в Румынии смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".