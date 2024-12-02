У Польщі фермери готують протести, в тому числі – перед кордоном з Україною

У вівторок у понад 20 місцях Польщі відбудуться акції протесту фермерів, покликані привернути увагу до хибних, на думку фермерів, положень так званого "закону про ланцюги", а також до небезпеки угоди про вільну торгівлю з Південною Америкою (Меркосур).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Фермери на дорогах з'являться у більш ніж 20 місцях. Один з попереджувальних протестів відбудеться в Медиці перед кордоном з Україною

Фермери підкреслюють, що це попереджувальний протест проти, серед іншого, напливу агропродовольчих товарів з-за меж Європейського Союзу. Йдеться, головним чином, про плани Європейської комісії підписати угоду про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

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"Залишається незрозумілою позиція щодо того, чи буде ця угода підписана і чи зможуть ці товари безмитно потрапляти до ЄС. Існує також проблема щодо агропродовольчих товарів з Україною. Заходи захисту все ще не дотримуються ", – сказав організатор протесту Даміан Муравець.

Фермери також мають заперечення проти так званого "закону про ланцюги". Закон забороняє утримувати тварин на ланцюгах і в занадто тісних загонах.

За словами фермерів, протест також має на меті привернути увагу до хибного напрямку Зеленого курсу ЄС та енергетичного переходу.

Нагадаємо, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами Меркосур.

Пізніше фермери вирішили призупинити свою акцію до 10 грудня, але обіцяють, що в разі невиконання умов поширять блокування на весь східний кордон.