Во вторник в более 20 местах Польши состоятся акции протеста фермеров, призванные привлечь внимание к ошибочным, по мнению фермеров, положениям так называемого "закона о цепях", а также к опасности соглашения о свободной торговле с Южной Америкой (Меркосур).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Фермеры на дорогах появятся в более чем 20 местах. Один из предупредительных протестов состоится в Медике перед границей с Украиной

Фермеры подчеркивают, что это предупредительный протест против, среди прочего, наплыва агропродовольственных товаров из-за пределов Европейского Союза. Речь идет, главным образом, о планах Европейской комиссии подписать соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки.

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"Остается непонятной позиция относительно того, будет ли это соглашение подписано и смогут ли эти товары беспошлинно попадать в ЕС. Существует также проблема по агропродовольственным товарам с Украиной. Меры защиты все еще не соблюдаются", – сказал организатор протеста Дамиан Муравец.

Фермеры также имеют возражения против так называемого "закона о цепях". Закон запрещает содержать животных на цепях и в слишком тесных загонах.

По словам фермеров, протест также имеет целью привлечь внимание к ложному направлению Зеленого курса ЕС и энергетического перехода.

Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за невыполнения требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур.

Позже фермеры решили приостановить свою акцию до 10 декабря, но обещают, что в случае невыполнения условий распространят блокирование на всю восточную границу.