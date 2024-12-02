Шольц розкрив таємницю валізи, яка стала героєм мемів в Україні
Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 19:34 —
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що було у валізі, з якою він прибув до Києва та яка викликала хвилю мемів в українських соцмережах.
Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, пише "Європейська правда".
Як писала "ЄвроПравда", на опублікованих фото з київського залізничного вокзалу було видно, що Шольц тримає в руках загадковий кейс, вміст якого невідомий.
Це породило меми про те, що може бути у валізі – від "червоної кнопки" для запуску ядерної зброї до ракет Taurus, які Шольц уперто не хоче передавати Україні.
На питання журналістки про те, що саме було в сріблястій валізі, з якою його зафільмували під час прибуття до України, Шольц перепитав: "Наскільки детально ви це хочете знати?"
"Загалом це ті речі, які беруть у дорогу, те, в що треба перевдягатись, те що потрібно", – відповів він.
Серед інших памʼятних моментів пресконференції німецького канцлера та українського президента була пропозиція Росії піти на три літери.