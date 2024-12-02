Зеленський у присутності Шольца сказав Росії піти на три букви

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про ймовірні поступки, на які має піти Росія під час можливих перемовин, сказав, що РФ має піти на три букви.

Про це Зеленський сказав під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Главу держави запитали, на які поступки має піти РФ під час можливих мирних перемовин.

На це він відповів: "На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом".

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Зеленський додав, що "поки що наші плани незмінні". "Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", – сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що основними темами переговорів з канцлером Німеччини стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що він разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.

Також Шольц разом із Зеленським відвідали поранених українських військових.