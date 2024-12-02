Шольц раскрыл тайну чемодана, который стал героем мемов в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что было в чемодане, с которым он прибыл в Киев и который вызвал волну мемов в украинских соцсетях.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Киев в понедельник, 2 декабря, пишет "Европейская правда".

Как писала "ЕвроПравда", на опубликованных фото с киевского железнодорожного вокзала было видно, что Шольц держит в руках загадочный кейс, содержимое которого неизвестно.

Это породило мемы о том, что может быть в чемодане – от "красной кнопки" для запуска ядерного оружия до ракет Taurus, которые Шольц упорно не хочет передавать Украине.

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На вопрос журналистки о том, что именно было в серебристом чемодане, с которым его сняли во время прибытия в Украину, Шольц переспросил: "Насколько подробно вы это хотите знать?"

"В целом это те вещи, которые берут в дорогу, то, во что надо переодеваться, то, что нужно", – ответил он.

Среди других памятных моментов пресс-конференции немецкого канцлера и украинского президента было предложение России пойти на три буквы.