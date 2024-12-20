Білий дім розповів, кого відвідає Байден в останній міжнародній поїздці свого президентства

Американський президент Джо Байден у січні вирушить до Італії на зустріч із Папою Римським та представниками влади країни.

Про це йдеться у заяві речниці Білого дому, передає "Європейська правда".

Як зазначається у заяві, Байден відвідає Рим з 9 по 12 січня, щоб окремо зустрітися із Папою Франциском, президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.

"Він також зустрінеться з лідерами Італії, щоб підкреслити міцність американсько-італійських відносин, подякувати прем’єр-міністерці Мелоні за її сильне керівництво G7 протягом останнього року та обговорити важливі виклики, з якими стикається світ", – додається.

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Як зазначає агентство AP, такі закордонні візити на пізньому етапі президентства США не є типовими.

Останнім президентом, який здійснив закордонний візит в останній місяць свого президентства, був Джордж Буш-молодший, який на початку січня 1993 року відвідав Москву для підписання ядерного договору та Париж для переговорів з президентом Франції Франсуа Міттераном про війну в Боснії.

Зазначимо, у вівторок, 17 грудня, у всіх 50 штатах зібралися колегії виборників, щоб обрати Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів, який переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс 312 голосами проти 226.

Трамп не виключив, що український президент Володимир Зеленський може бути присутній на його інавгурації 20 січня 2025 року.

ЗМІ раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

Телеканал CNN також повідомляв, що серед запрошених – премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.