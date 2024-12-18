Колегія виборників обрала Дональда Трампа наступним президентом США

У вівторок у всіх 50 штатах зібралися колегії виборників, щоб обрати Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів, який переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс 312 голосами проти 226.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Збори проходили спокійно, на відміну від чотирьох років тому, коли альтернативні виборники Трампа зібралися в семи штатах, які він програв, і де губернатори засвідчили результати на користь Джо Байдена.

Згідно з федеральним законодавством, цього року штати повинні були засвідчити свої результати до 11 грудня, визначивши, виборники якого кандидата зберуться в перший вівторок після другої середи грудня.

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Потім виборники повинні передати сертифікати про свої голоси до Вашингтона для останнього кроку у визначенні результатів виборів: спільного засідання Конгресу 6 січня.

Штати і федеральний уряд витратили місяці на планування підвищених заходів безпеки під час скликання виборників і спільного засідання, враховуючи протести, пов'язані з перемогою Байдена чотири роки тому в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Нью-Мексико, Пенсильванії та Вісконсині.

Цього тижня кілька штатів повідомили, що деякі з цих заходів виявилися непотрібними після перемоги Трампа, яку Гарріс не оскаржувала.

Хоча цього разу Трамп впевнено переміг у колегії виборників і випередив Гарріс в народному голосуванні більш ніж на 2 мільйони голосів, його частка в народному голосуванні з урахуванням голосів третіх кандидатів трохи нижче більшості – 49,9%, згідно з даними, зібраними Associated Press.

Колегія виборників є унікальною особливістю американської демократії, яка не обирає президента прямим народним голосуванням. Замість цього кандидати в президенти або їхні партії обирають виборників, які збираються лише в тому випадку, якщо їхній кандидат перемагає у своєму штаті, а виборці голосують за цих виборників.

У двох штатах, Мені та Небрасці, частина голосів виборців розподіляється за округами Конгресу, а не за результатами виборів у цілому по штату.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп не виключив, що Володимир Зеленський може бути присутній на його інавгурації 20 січня 2025 року.

ЗМІ раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

Телеканал CNN також повідомляв, що серед запрошених – премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.