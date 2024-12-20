Белый дом рассказал, кого посетит Байден в последней международной поездке своего президентства

Американский президент Джо Байден в январе отправится в Италию на встречу с Папой Римским и представителями властей страны.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, передает "Европейская правда".

Как отмечается в заявлении, Байден посетит Рим с 9 по 12 января, чтобы отдельно встретиться с Папой Франциском, президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони.

"Он также встретится с лидерами Италии, чтобы подчеркнуть прочность американо-итальянских отношений, поблагодарить премьер-министра Мелони за ее сильное руководство G7 в течение последнего года и обсудить важные вызовы, с которыми сталкивается мир", – добавляется.

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Как отмечает агентство AP, такие зарубежные визиты на позднем этапе президентства США не являются типичными.

Последним президентом, который совершил зарубежный визит в последний месяц своего президентства, был Джордж Буш-младший, который в начале января 1993 года посетил Москву для подписания ядерного договора и Париж для переговоров с президентом Франции Франсуа Миттераном о войне в Боснии.

Отметим, во вторник, 17 декабря, во всех 50 штатах собрались коллегии выборщиков, чтобы избрать Дональда Трампа 47-м президентом Соединенных Штатов, который победил вице-президента Камалу Харрис 312 голосами против 226.

Трамп не исключил, что украинский президент Владимир Зеленский может присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года.

СМИ ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот, по информации СМИ, отказался.

Телеканал CNN также сообщал, что среди приглашенных – премьер-министр Италии Джорджа Мелони.