У Польщі розгорнули системи NASAMS для захисту хабу допомоги для України

Норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.

Про це у четвер, 19 грудня, повідомив генеральний штаб Збройних сил Польщі, передає "Європейська правда".

Як розповіли військові Польщі, багатоцільові винищувачі F-35 також були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

Фото: Генштаб Польщі

Очікується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня. Разом з винищувачами і зенітними системами до Польщі також будуть відправлені 100 норвезьких солдатів, які дислокуватимуться в Жешуві.

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Фото: Генштаб Польщі

Фото: Генштаб Польщі

Як відомо, уряд Норвегії в понеділок, 2 грудня, пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Тоді судно Finlandia Seaways з норвезькими засобами ППО на борту 6 грудня, увечері сіло на мілину в протоці Кармсундет біля міста Гаугесун у Норвегії. Проте, як повідомлялося, вони прибули на запасному кораблі.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.