У Польщі розгорнули системи NASAMS для захисту хабу допомоги для України
Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 08:30 —
Норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.
Про це у четвер, 19 грудня, повідомив генеральний штаб Збройних сил Польщі, передає "Європейська правда".
Як розповіли військові Польщі, багатоцільові винищувачі F-35 також були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.
Очікується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня. Разом з винищувачами і зенітними системами до Польщі також будуть відправлені 100 норвезьких солдатів, які дислокуватимуться в Жешуві.
Як відомо, уряд Норвегії в понеділок, 2 грудня, пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.
Тоді судно Finlandia Seaways з норвезькими засобами ППО на борту 6 грудня, увечері сіло на мілину в протоці Кармсундет біля міста Гаугесун у Норвегії. Проте, як повідомлялося, вони прибули на запасному кораблі.
Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.