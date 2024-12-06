Корабель з норвезькими NASAMS для захисту аеропорту Жешува сів на мілину на шляху до Польщі
Судно Finlandia Seaways з норвезькими засобами ППО на борту у четвер увечері сіло на мілину в протоці Кармсундет біля міста Гаугесун у Норвегії – корабель прямував до Польщі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє норвезьке військове видання Forsvarets forum.
Черговий рятувальник Головного рятувального центру Томас Брейволл розповів, що корабель потрапив на мілину і отримав пошкодження керма і гребного гвинта.
"На щастя, корабель швидко поставили на якір. Але спочатку повідомлення було досить драматичним через розмір корабля, відстань до берега у вузькій протоці і погодні умови", – розповів Брейволл.
Наразі судну ніщо не загрожує, однак доставка техніки затримується.
Військові перебувають на місці на причалі в Кармьої для захисту обладнання.
"Збройні сили встановили тимчасову зону військових обмежень у співпраці з власниками нерухомості і поліцією, щоб захистити військове обладнання", – повідомила Ханне Олафсен, речниця Оперативного штабу Збройних сил Норвегії.
За словами Олафсен, за охорону відповідають сили з Внутрішньої гвардії. За даними NRK, екіпаж судна складався з 23 осіб. Повідомляється, що в результаті ніхто не постраждав.
Вона не має подробиць про те, коли обладнання буде на місці в Польщі, але каже, що Збройні сили зараз розглядають альтернативні засоби транспортування.
"Будуть затримки у зв'язку з перевантаженням обладнання на новий транспортний засіб. За її словами, це не вплине на місію", – сказала вона.
Корабель Finlandia Seaways належить данській судноплавній компанії DFDS і зафрахтований Збройними силами Норвегії для перевезення матеріалів до Польщі.
Уряд Норвегії в понеділок пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.
Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.