В Польше развернули системы NASAMS для защиты хаба помощи для Украины

Норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Польши, передает "Европейская правда".

Как рассказали военные Польши, многоцелевые истребители F-35 также были отправлены в поддержку защиты польского воздушного пространства.

Фото: Генштаб Польщі

Ожидается, что миссия под руководством НАТО продлится до Пасхи. Вместе с истребителями и зенитными системами в Польшу также будут отправлены 100 норвежских солдат, которые будут дислоцироваться в Жешуве.

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Фото: Генштаб Польщі

Фото: Генштаб Польщі

Как известно, правительство Норвегии в понедельник, 2 декабря, пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

Тогда судно Finlandia Seaways с норвежскими средствами ПВО на борту 6 декабря, вечером село на мель в проливе Кармсундет возле города Гаугесун в Норвегии. Однако, как сообщалось, они прибыли на запасном корабле.

Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.