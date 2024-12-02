Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі

Уряд Норвегії пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

Як зазначається, Україна продовжує гостро потребувати військової підтримки, а Польща є найбільш важливим логістичним центром.

Тому з початку грудня 2024 року Норвегія візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону найважливішого вузла для транспортування як цивільних, так і військових матеріалів з інших країн до України.

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"Таким чином Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати свою боротьбу за свободу", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Норвегія охоронятиме повітряний простір над аеропортом у Жешуві в рамках інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони НАТО.

"Норвегія відряджає близько 100 солдатів, системи протиповітряної оборони NASAMS і винищувачі F-35. Місія триватиме з грудня до Великодня і діятиме в польському повітряному просторі. Різні члени НАТО по черзі надають Польщі такий захист" – уточнили у повідомленні.

Про те, що Норвегія погодилася розділити з Польщею відповідальність за захист головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні стало відомо минулого тижня.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.