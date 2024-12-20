Єврокомісія запропонувала призупинити безвізовий режим для посадовців з Грузії

Єврокомісія офіційно представила пропозицію про призупинення безвізового режиму для грузинських посадовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

"Сьогодні Європейська комісія пропонує призупинити дію частини Угоди між ЄС та Грузією про спрощення видачі віз", – йдеться у повідомленні.

Якщо Рада ЄС ухвалить цю пропозицію, грузинські дипломати, посадовці та члени їхніх сімей, які мають дипломатичні та службові паспорти, повинні будуть отримувати візи для короткострокових поїздок до ЄС терміном до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

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Спрощення візового режиму, такі як скорочення термінів подання заявок, зниження візових зборів та вимоги щодо подання меншої кількості підтверджуючих документів, також більше не застосовуватимуться до грузинських власників дипломатичних та офіційних паспортів.

"Ми будемо продовжувати підтримувати грузинський народ на його шляху до ЄС. Санкції проти Грузії також на столі, і ми продовжимо обговорювати додаткові заходи", – заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

У Єврокомісії наголосили, що рішення не матиме негативного впливу на контакти між людьми, оскільки громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, продовжуватимуть користуватися звільненням від візового режиму під час короткострокових поїздок до ЄС.

Ця пропозиція є відповіддю на жорстокі репресії грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада влада оголосила, що більше не буде прагнути до відкриття переговорів з ЄС до кінця 2028 року.

Раніше стало відомо, що в Євросоюзі готують візові санкції проти власників грузинських дипломатичних паспортів у відповідь на насильство проти демонстрантів, опозиціонерів та активістів.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії не потребує консенсусної згоди всіх країн-членів, однак буде радше символічним, оскільки між Грузією та ЄС уже діє безвізовий режим.

Також повідомлялось, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок мали розглянути можливість введення індивідуальних санкцій у зв'язку з подіями в Грузії, однак рішення не було ухвалене через позицію Угорщини.