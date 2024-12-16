Єврокомісія до кінця року запропонує заходи проти Грузії – Каллас

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 16 грудня, обговорили ситуацію в Грузії, зокрема можливі обмежувальні заходи у відповідь на жорсткі розгони протестів.

Про це на брифінгу заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, ситуація в Грузії "розвивається не в позитивному напрямку", оскільки в демократичних державах не використовують силу проти мирних протестувальників.

"Сьогодні ми погодились із необхідністю призупинити безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів, і Комісія внесе пропозицію вже цього року", – анонсувала вона.

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Також, додала топдипломатка ЄС, міністри обговорили накладання санкцій на "грузинських посадовців, які стоять за насильством проти мирних протестувальників".

"Ми продовжимо підтримувати грузинський народ, зокрема й шляхом переспрямування фінансування від влади до громадянського суспільства та незалежних ЗМІ", – запевнила Каллас.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії не потребує консенсусної згоди всіх країн-членів, однак буде радше символічним, оскільки між Грузією та ЄС уже діє безвізовий режим.

Також повідомлялось, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок мали розглянути можливість введення індивідуальних санкцій у зв'язку з подіями в Грузії, однак рішення не було ухвалене через позицію Угорщини.