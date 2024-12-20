Еврокомиссия предложила приостановить безвизовый режим для чиновников из Грузии

Еврокомиссия официально представила предложение о приостановлении безвизового режима для грузинских чиновников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Сегодня Европейская комиссия предлагает приостановить действие части Соглашения между ЕС и Грузией об упрощении выдачи виз", – говорится в сообщении.

Если Совет ЕС примет это предложение, грузинские дипломаты, чиновники и члены их семей, которые имеют дипломатические и служебные паспорта, должны будут получать визы для краткосрочных поездок в ЕС сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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Упрощение визового режима, такие как сокращение сроков подачи заявок, снижение визовых сборов и требования по представлению меньшего количества подтверждающих документов, также больше не будут применяться к грузинским владельцам дипломатических и официальных паспортов.

"Мы будем продолжать поддерживать грузинский народ на его пути в ЕС. Санкции против Грузии также на столе, и мы продолжим обсуждать дополнительные меры", – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В Еврокомиссии отметили, что решение не окажет негативного влияния на контакты между людьми, поскольку граждане Грузии, которые являются владельцами обычных паспортов, будут продолжать пользоваться освобождением от визового режима во время краткосрочных поездок в ЕС.

Это предложение является ответом на жестокие репрессии грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как 28 ноября власти объявили, что больше не будут стремиться к открытию переговоров с ЕС до конца 2028 года.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе готовят визовые санкции против владельцев грузинских дипломатических паспортов в ответ на насилие против демонстрантов, оппозиционеров и активистов.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии не требует консенсусного согласия всех стран-членов, однако будет скорее символическим, поскольку между Грузией и ЕС уже действует безвизовый режим.

Также сообщалось, что министры иностранных дел ЕС в понедельник должны были рассмотреть возможность введения индивидуальных санкций в связи с событиями в Грузии, однако решение не было принято из-за позиции Венгрии.